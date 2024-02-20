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20 февраля 2024, 10:44 Читати українською

Великобритания закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев

С 19 февраля в Великобритании прекратилось действие одной из двух схем легального въезда для убегающих от войны украинцев — Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

С 19 февраля в Великобритании прекратилось действие одной из двух схем легального въезда для убегающих от войны украинцев — Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme).
Фото: depositphotos

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Что известно

Прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Эта программа позволяла украинцам въезжать в Великобританию при условии, что здесь живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают пойти на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Читайте: Великобритания продлит на 18 месяцев визы для украинских беженцев

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, истекает в марте 2025-го — то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Напомним

По официальным данным, с марта 2022 г. в Британию прибыли более 200 тысяч украинцев, которым выдали визы по упомянутым двум схемам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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