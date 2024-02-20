Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продать активы 10 банков на общую сумму 2,49 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования продает активы банков на 2,49 миллиарда гривен
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«На этой неделе (19−23 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 488,5 млн грн», — говорится в сообщении.
Из них на сумму 1 982,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 459,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
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Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 46,4 млн грн, ценные бумаги — за 0,04 млн грн.
Напомним
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе 2024 года выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 23,6 млн грн гарантированного возмещения.
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