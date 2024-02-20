Фонд гарантирования продает активы банков на 2,49 миллиарда гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продать активы 10 банков на общую сумму 2,49 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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«На этой неделе (19−23 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 488,5 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 1 982,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 459,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

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