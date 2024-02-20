Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине — Шмигаль

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Что известно

«Соответствующие документы были подписаны на конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Поблагодарил за это министра экономики, торговли и промышленности Японии Кена Сайто во время нашей личной встречи», — отметил Шмыгаль.

По его словам, новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины.

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Также собеседники обсудили дальнейшую либерализацию торговли между государствами. Шмыгаль предложил Сайто разработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций.