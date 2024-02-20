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20 февраля 2024, 9:22 Читати українською

Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине — Шмигаль

Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки своих инвесторов в Украине. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке .

Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки своих инвесторов в Украине.
Фото: facebook.com/dshmyhal

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Что известно

«Соответствующие документы были подписаны на конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Поблагодарил за это министра экономики, торговли и промышленности Японии Кена Сайто во время нашей личной встречи», — отметил Шмыгаль.

По его словам, новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины.

Читайте: В Токио Шмыгаль пригласил японцев стать частью «украинского экономического чуда»

Также собеседники обсудили дальнейшую либерализацию торговли между государствами. Шмыгаль предложил Сайто разработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 февраля 2024, 9:23
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А тут багато бз.унів б.діли…
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