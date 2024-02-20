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20 февраля 2024, 8:14 Читати українською

Орбан призвал запретить импорт украинской агропродукции в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следует прекратить допуск украинской агропродукции на европейский рынок, передает Magyar Nemzet.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следует прекратить допуск украинской агропродукции на европейский рынок, передает Magyar Nemzet.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗаявление ОрбанаПо его словам, «проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, делающие производство для них все более и более дорогим», но в то же время ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Заявление Орбана

По его словам, «проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, делающие производство для них все более и более дорогим», но в то же время ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

Он добавил, что в Венгрии также действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

«Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок», — подчеркнул Орбан.

По словам Орбана, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, принимающими решения в Брюсселе, как небо от земли.

«Это невозможно. Правила нужно менять», — говорит премьер-министр Венгрии.

Напомним

9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

Украинские власти обдумывают варианты запрета импорта аграрной продукции из Польши в ответ на блокаду границы.

Источник: Минфин
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