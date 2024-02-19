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19 февраля 2024, 19:10 Читати українською

Россияне задолжали рекордную сумму перед банками

Федеральная служба судебных приставов собирается по итогам 2023 г. взыскать с россиян в пользу банков 3,26 трлн руб. За год общая сумма долгов, подлежащих взысканию, увеличилась более чем на 200 млрд. руб. и добилась рекорда за все время ведения официальной статистики. Об этом пишет The Moscow Times.

Федеральная служба судебных приставов собирается по итогам 2023 г.

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Всего на принудительном исполнении к началу текущего года находилось 24,6 млн производств по взысканию долгов перед банками, что на 4,5 млн больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в 2021 году их было 16,1 млн, а в 2020 -12,9 млн. В Службе подчеркивают, что количество таких дел не равно количеству должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. На одного человека может приходиться сразу несколько производств.

Объемы долгов к взысканию растут вместе с кредитованием. По данным Центробанка рф, общий объем кредитной задолженности россиян перед банками на начало года достиг 33,7 трлн руб. против 27,4 трлн руб. 2022 года. Из них просроченными оказались 1,2 трлн. руб.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
19 февраля 2024, 19:30
#
І що? американці ось також заборгували рекордну суму своїм банкам, вже більше трильйона баксів і все норм…
друкарський станок все покриє, інфляція — наше ФСЬО!

та й в Україні третина (чи скільки там вже?) кредитів не працює. хоча в Україні - війна і величезні збитки у зв’язку з цим.
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