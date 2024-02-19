Worldcoin вырос на 40% и обновил исторический максимум

Криптомонета Worldcoin основателя OpenAI Сэма Альтмана за день выросла более чем на 40%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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17 февраля команда Worldcoin объявила о достижении 1 млн ежедневных активных пользователей в приложении World App.

Для сравнения, в ноябре 2023 года показатель составил всего 100 тыс.

На фоне достижения нового рекорда нативный токен проекта WLD за сутки вырос на 41,3%. В недельном выражении прирост составил около 186,4%.

На момент написания монета торгуется на историческом максимуме около $7,63 при рыночной капитализации в $950 млн.

Росту курса также мог способствовать недавний анонс OpenAI генеративной нейросети для видео Sora.

Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью биометрических данных или телефонного номера.

В декабре Worldcoin представил World ID 2.0, интегрированный с несколькими платформами, включая Telegram, Reddit, Shopify и Minecraft, для беспарольной авторизации.

Запуск стартапа Альтмана вызвал у регуляторов многих стран вопросы защиты данных пользователей. В частности, деятельностью проекта заинтересовались власти Великобритании, Франции, Германии, Кении и Аргентины.

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