Банк «Тинькофф» начинает работать в оккупированном Крыму

Российский «Тинькофф банк» начнет работать в оккупированном Крыму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на службу поддержки банка.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В июле 2023 года «Тинькофф банк» попал под санкции США и Канады, в феврале того же года его занесли в санкционные списки ЕС, в мае — Великобритании

ЕС объясняет санкции тем, что банк работает в секторе, обеспечивающем «существенный доход» российскому государству.

В апреле 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина купил у семьи Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф». Основатель и в прошлом владелец миноритарной доли в банке Тиньков заявил, что его заставили продать актив за бесценок из-за критики властей в Instagram.

Читайте также: Большие банки ОАЭ ограничили расчеты по россии и начали закрывать счета клиентов