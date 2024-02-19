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19 февраля 2024, 17:45 Читати українською

Сеть банковских отделений выросла впервые за 10 лет

Банковская сеть в Украине выросла впервые со времен 2014−2015 годов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка за четвертый квартал прошлого года. За этот период стало больше на 40 отделений.

Банковская сеть в Украине выросла впервые со времен 2014−2015 годов.
Фото: Pixabay

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Рост зафиксирован во всех группах банков, наибольшее количество отделений открыли частные банки. Наиболее заметная сеть выросла в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Крупнейшие сети — в Ощадбанке (1182) и Приватбанке (1132). Остальные банки далеко позади.

Всего за год банковская сеть сократилась на 198 отделений, из них более четверти — в ликвидированных банках.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
19 февраля 2024, 18:32
#
В сучасних умовах — збільшення кількості відділень, це збільшення прибутків.
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