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19 февраля 2024, 13:56 Читати українською

Google запускает второй фонд на $10 млн для поддержки украинских стартапов

Второй Фонд поддержки стартапов в Украине от Google будет выбирать стартапы на постоянной основе и, как и первый, будет предоставлять финансирование до $100 тыс. Общая сумма фонда составит $10 млн. Об этом сообщается в блоге компании.

Второй Фонд поддержки стартапов в Украине от Google будет выбирать стартапы на постоянной основе и, как и первый, будет предоставлять финансирование до $100 тыс.

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«С начала разрушительной войны в Украине Google выделил более $45 млн наличными и $7 млн ​​в неденежной форме для поддержки гуманитарных усилий в пользу людей в Украине и спасающихся от войны. Мы также стремимся использовать наши продукты для помощи людям, пострадавшим от войны, например, защите от кибератак и борьбе с дезинформацией», — напомнили в Google.

В марте 2022 года Google создал Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund), предоставивший 58 получателям финансовую поддержку $5 млн в виде грантов без привлечения капитала. Стартапы, при поддержке Ukraine Support Fund, получили $15,8 млн. дальнейшего финансирования.

В рамках нового Фонда компания будет объявлять отобранные стартапы, которые получат до $100 тыс. неразбавленного финансирования, а также постоянное менторство от Google, поддержку продуктов и до $300 тыс. в виде кредитов на облачные технологии.

«Эта практическая помощь направлена ​​на то, чтобы украинские предприниматели могли поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и создавать основу для экономического восстановления после войны», — говорят в Google.

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Источник: Минфин
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