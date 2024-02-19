В Токио Шмыгаль пригласил японцев стать частью «украинского экономического чуда»

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Об этом он сообщил во время проходящей в Токио Конференции по экономическому развитию и восстановлению при участии премьера Японии Фумио Кишиды.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что сказала украинская сторона

«Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — подчеркнул глава украинского правительства.

Во время конференции Шмыгаль рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас. Это энергетика, аграрный сектор, инфраструктура и т. д.

В ходе конференции представители правительств Украины и Японии подписали 56 документов.

Что сказали японцы

Премьер-министр Японии Фумио Кишида пообещал поддержку в восстановлении Украины и ослабить визовый контроль, а также объявил, что Японская организация внешней торговли откроет офис в Киеве, передает Голос Америки.

Япония пообещала более $10 миллиардов Украине.

Читайте также: Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк