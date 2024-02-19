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19 февраля 2024, 11:41 Читати українською

Спрос на американские подержанные автомобили в январе вырос на 75%

Спрос на подержанные автомобили из США в январе вырос на 75%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Почти треть автомобилей — электрокары. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтопром».

Спрос на подержанные автомобили из США в январе вырос на 75%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: Pixabay

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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс подержанных легковушек из США. Это 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.

По сравнению с январем 2023 спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (49%) — машины с бензиновыми двигателями, почти треть — электромобили, гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили авто с ГБО.

В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • Tesla Model 3 — 300 ед.;
  • Tesla Model Y — 218 ед.;
  • Ford Escape — 177 ед.;
  • Jeep Cherokee — 176 ед.;
  • Volkswagen Passat — 173 ед.

Средний возраст «американцев» с пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце составляет 6,3 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
19 февраля 2024, 13:37
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Авто з США в порівнянні з дизельним шротом і кінським пробігом авто з ЄС дійсно хороша альтернатива.
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