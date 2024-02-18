OpenAI позволит сотрудникам продать акции компании на $86 миллиардов

OpenAI завершила сделку, позволяющую сотрудникам продавать доли в компании. Тендерное предложение оценивает стартап в сфере искусственного интеллекта в $86 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Тендерная оценка делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в истории человечества.

Thrive Capital, венчурная фирма во главе с Джошем Кушнером, возглавит сделку.

Распродажа акций планировалась в 2023 году, но была отложена после того, как в ноябре совет директоров OpenAI отстранил от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

С этого времени компания вернула Альтмана и находится в процессе назначения нового совета директоров.

В дополнение к тендерному предложению OpenAI также обсуждала привлечение нового финансирования, которое может оценить компанию в еще большую сумму — более $100 млрд.

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