OpenAI научил искусственный интеллект создавать видео из текста

OpenAI представил систему создания видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Sora. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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OpenAI открывает доступ к ограниченному кругу исследователей и ученых, которые будут выявлять варианты злоупотребления системой и предоставят рекомендации по борьбе с ним. Широкой публике программа пока недоступна.

Компания заявила, что знает о возможности генерирования дезинформации с помощью Sora.

По словам одного из экспертов, на которых ссылается WSJ, из-за подобных программ усложняется ситуация вокруг так называемых дипфейков — сгенерированных с помощью компьютера изображений и видео с якобы настоящими людьми.

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