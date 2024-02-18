НБУ за неделю увеличил продажи валюты на $120 млн

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе выросла до $322,3 млн с $200,4 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Такой результат обеспечен за счет увеличения продажи валюты с $201,2 млн до $322,6 млн, тогда как покупка осталась скудной и даже снизилась с $0,8 млн до $0,3 млн.

Официальный курс за прошедшую неделю ослаб с 37,6234 грн/$1 до $37,9719 грн/$1. На наличном рынке за неделю доллар подорожал с 38,20 грн/$1 до $38,44 грн/$1.

Как сообщалось, по итогам января чистая продажа НБУ снизилась до $2,53 млрд с $3,55 в декабре, $2,45 млрд в ноябре и $3,34 млрд в октябре.

В декабре Министерство финансов привлекло $5 млрд внешнего финансирования, что обеспечило рост международных резервов на 4,4% — до $40,5 млрд, что является вторым в истории показателем после июля 2023 года.

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