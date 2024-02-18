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18 февраля 2024, 11:03 Читати українською

Миссия МВФ и Украина начали переговоры о третьем пересмотре программы EFF

17 февраля Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility (Механизма расширенного финансирования). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

17 февраля Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility (Механизма расширенного финансирования).
Фото: Pixabay

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Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн-формате.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Напомним, что 14 декабря 2023 Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 миллионов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF.

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Источник: Минфин
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