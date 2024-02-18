17 февраля Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility (Механизма расширенного финансирования). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Миссия МВФ и Украина начали переговоры о третьем пересмотре программы EFF
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн-формате.
Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.
Напомним, что 14 декабря 2023 Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 миллионов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF.
Читайте также: Франция выделит Украине 3 миллиарда евро военной помощи в этом году
Комментарии