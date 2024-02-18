За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 1 тыс оккупантов и 11 танков. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за сутки: еще более тысячи оккупантов и 11 танков
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Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 402430 (+1080) человек
- танков — 6487 (+11) ед
- боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед
- артиллерийских систем — 9709 (+40) ед
- РСЗО — 984 (+0) ед
- средства ПВО — 674 (+3) ед
- самолетов — 335 (+3) ед
- вертолетов — 325 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36)
- крылатые ракеты — 1898 (+2)
- корабли /катера — 25 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед
- специальная техника / special equipment — 1540 (+7)
Источник: Минфин
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