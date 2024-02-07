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7 февраля 2024, 14:02 Читати українською

В Румынии мошенники с помощью deepfake «заставили» главу центробанка принять участие в скаме

В Румынии мошенники используя технологию deepfake вводят в заблуждение людей, предлагая им «легкие деньги». В сети появилось немало фейковых призывов от известных персон, которые советуют инвестировать в сомнительные проекты, в том числе и глава центробанка Мугур Исарексу. Об этом пишет intellinews.

В Румынии мошенники используя технологию deepfake вводят в заблуждение людей, предлагая им «легкие деньги».
Фото: Euronews

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Мошенники с помощью deepfake воспроизвели изображение Исарексу и его голос и распространили видео в сети.

После этого случая власти решили принять закон об использовании технологии deepfake. Закон заставит тех, кто использует технологию в художественных целях, предупреждать, что изображения и информация не являются подлинными, иначе им грозит штраф до 200 тыс. леев (40 тыс. евро).

Читайте также: Журналисты прошли верификацию на бирже с фейковыми документами, которые генерирует ИИ

Источник: Минфин
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