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17 февраля 2024, 11:11 Читати українською

Американский инвестор покупает английский футбольный куб Вест Бромвич Альбион

Инвестор из Флориды Шилен Патель, занимающийся медицинскими технологиями, покупает английский футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион», играющий в чемпионшипе. Об этом пишет Bloomberg.

Инвестор из Флориды Шилен Патель, занимающийся медицинскими технологиями, покупает английский футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион», играющий в чемпионшипе.

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Компания Bilkul Football WBA LLC, контролируемая Шиленом Пателем и его отцом Кираном К. Пателем, приобретет 87,8% акций West Bromwich Albion Group Ltd. Условия соглашения не разглашаются. С 2016 года «Вест Бромвич Альбион» принадлежал китайскому предпринимателю Лаю Гочуану.

По независимым оценкам, американский бизнесмен заплатил 30−35 млн. фунтов стерлингов за 87,8% клуба и погасит еще около 30 млн. фунтов его долгов.

Поглощение было одобрено Английской футбольной лигой, и соглашение будет закрыто на следующей неделе, сообщили в клубе.

Шилен Патель основал компанию Healthaxis Group, занимающуюся технологиями и услугами здравоохранения. Он был совладельцем компании Visionary Healthware Group, поставщика программного обеспечения для электронных медицинских карточек, приобретенной CompuGroup Medical SE в 2010 году.

Шилен Патель также владеет миноритарным пакетом акций команды Серии, А «Болонья» с 2014 года.

«Вест Бромвич Альбион» занимает пятое место в чемпионшипе, что дает команде шанс на повышение в классе до прибыльной Премьер-лиги.

При этом в клубе непростая финансовая ситуация из-за долгов, накопившихся за китайского владельца.

«ВБА» один раз выигрывал чемпионат Англии в далеких 1919−1920 годах и пять раз был обладателем кубка Англии и один раз выиграл Суперкубок. Впрочем, последнее достижение команды датировано 1968 годом.

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Источник: Минфин
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