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25 декабря 2023, 11:50 Читати українською

Британский миллиардер Рэтклифф купил 25% акций «Манчестер Юнайтед»

Джим Рэтклифф, британский бизнесмен и миллиардер, в воскресенье 24 декабря заключил соглашение о покупке 25% акций «Манчестер Юнайтед», самого успешного футбольного клуба Англии. Об этом пишет Reuters.

Джим Рэтклифф, британский бизнесмен и миллиардер, в воскресенье 24 декабря заключил соглашение о покупке 25% акций «Манчестер Юнайтед», самого успешного футбольного клуба Англии.

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Новые перспективы для Юнайтед

Соглашение также предусматривает, что группа INEOS Рэтклиффа, производящая нефтехимикаты, пластмассы и другие товары, переймет на себя управление футбольными операциями клуба.

Шейх Катара Джассим Аль-Тани также рассматривал возможность приобретения клуба, но вышел из процесса.

Это соглашение завершает более чем годовую неопределенность по поводу будущего «Манчестер Юнайтед». Мажоритарные владельцы клуба, семья Глейзеров, заявили в ноябре 2022 года, что рассматривают стратегические варианты, включая возможную продажу.

Глейзеры подверглись жесткой критике со стороны болельщиков за то, что они привели клуб к упадку после того, как ушел легендарный Алекс Фергюсон в 2013 году.

Что планирует Рэтклифф

Рэтклифф, являющийся болельщиком «Манчестер Юнайтед» с детства, заявил, что он «очень рад» возможности возглавить клуб. Он заявил, что потенциал команды не раскрыт как на поле, так и в финансовом секторе.

«Мы привлекаем глобальные знания, опыт и талант, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставляя средства, предназначенные для будущих инвестиций в Олд Траффорд», — заявил 71-летний миллиардер.

Как отмечает издание, Рэтклифф купил акции по цене $33 за бумагу. Общая стоимость клуба оценивается в $6,3 миллиарда, включая долг. Рэтклифф планирует инвестировать $300 миллионов в клуб в течение следующих двух лет.

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Эти инвестиции, как ожидается, будут направлены на улучшение команды, стадиона и других инфраструктурных объектов клуба.

Приход Рэтклиффа может означать новое начало для «Манчестер Юнайтед». Клуб не выигрывал ни одного трофея в Премьер-лиге с 2013 года, и его болельщики давно требуют перемен.

У Ретклиффа есть репутация успешного бизнесмена, и он имеет опыт работы в спорте. Он владелец футбольного клуба французской Лиги 1 «Ницца» и сотрудничает с Racing Club Abidjan из первой лиги Кот-д'Ивуара.

Источник: Минфин
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