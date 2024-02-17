В Европе традиционные банки считают своими крупнейшими конкурентами финтех-компании

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2024, 10:05 Читати українською

В Европе традиционные банки считают своими крупнейшими конкурентами финтех-компании

Европейские банки называют необанки своими крупнейшими конкурентами в ближайшие пять лет. Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на исследование Economist Impact.

Европейские банки называют необанки своими крупнейшими конкурентами в ближайшие пять лет.
Фото: Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Опрос показывает, что европейские банки борются с конкуренцией со стороны платформенных игроков, небанковских учреждений и платежных провайдеров, активно инвестируя в финтех-стартапы и собственные цифровые банки.

Оказалось, что около половины европейских банков (43%) инвестируют в финтех-стартапы, а треть (36%) создают собственный цифровой банк или финтех-компанию с нуля.

Европейские банки мигрируют основные банковские системы в публичное облако и SaaS в большем количестве, чем их коллеги в других регионах. Пятая часть (21%) европейских банков рассматривают облачные технологии как стратегический приоритет, обеспечивая гибкость и безопасность своих операций, чтобы выдержать конкуренцию с более шустрыми конкурентами.

ИИ также является ключевой частью их стратегии инвестирования в технологии, в частности, для улучшения клиентского опыта и поддержки цифрового маркетинга. Три четверти (75%) европейских банкиров считают, что генерирующий ИИ окажет значительное влияние на банковский сектор.

Отчет показывает, что европейские банки склонны рассматривать необанки как крупнейших конкурентов своих компаний в ближайшие пять лет по сравнению с другими регионами. Однако игроки платежного рынка и поставщики технологий продолжают оставаться в центре внимания, поскольку, по прогнозам европейских банков, новые игроки получат самую большую долю рынка именно в сфере платежей.

Читайте также: Журналисты прошли верификацию на бирже с фейковыми документами, которые генерирует ИИ

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами