В Европе традиционные банки считают своими крупнейшими конкурентами финтех-компании

Европейские банки называют необанки своими крупнейшими конкурентами в ближайшие пять лет. Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на исследование Economist Impact.

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Опрос показывает, что европейские банки борются с конкуренцией со стороны платформенных игроков, небанковских учреждений и платежных провайдеров, активно инвестируя в финтех-стартапы и собственные цифровые банки.

Оказалось, что около половины европейских банков (43%) инвестируют в финтех-стартапы, а треть (36%) создают собственный цифровой банк или финтех-компанию с нуля.

Европейские банки мигрируют основные банковские системы в публичное облако и SaaS в большем количестве, чем их коллеги в других регионах. Пятая часть (21%) европейских банков рассматривают облачные технологии как стратегический приоритет, обеспечивая гибкость и безопасность своих операций, чтобы выдержать конкуренцию с более шустрыми конкурентами.

ИИ также является ключевой частью их стратегии инвестирования в технологии, в частности, для улучшения клиентского опыта и поддержки цифрового маркетинга. Три четверти (75%) европейских банкиров считают, что генерирующий ИИ окажет значительное влияние на банковский сектор.

Отчет показывает, что европейские банки склонны рассматривать необанки как крупнейших конкурентов своих компаний в ближайшие пять лет по сравнению с другими регионами. Однако игроки платежного рынка и поставщики технологий продолжают оставаться в центре внимания, поскольку, по прогнозам европейских банков, новые игроки получат самую большую долю рынка именно в сфере платежей.

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