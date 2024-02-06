Журналисты прошли верификацию на бирже с фейковыми документами, генерируемыми ИИ

Искусственный интеллект научился генерировать фейковые документы. Журналисты сайта 404 Media смогли пройти с ними верификацию на криптобирже.

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Журналисты протестировали сервис OnlyFake, генерирующий фотографии паспортов и водительских удостоверений 26 стран. Стоимость услуги — $15 за документ.

На сайте указано, что сгенерированные изображения не являются поддельными документами, они якобы предназначены только для использования в кино, иллюстрациях и шоу.

При этом качество подделок высокое — журналисты смогли пройти верификацию на OKX, с фото Киана Ривза, а пользователи Twitter уверяют, что с помощью OnlyFake можно обойти KYC-проверку на Kraken,Bybit,Huobi, PayPal и других платежных компаний, пишет Na chasi.

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