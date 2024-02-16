Coinbase показала инвесторам сильный отчет: акции криптобиржи выросли

В последнем квартале Coinbase получила чистую прибыль в размере $273 млн. За год показатель составил $95 млн при общем доходе $3,1 млрд. Об этом сообщила компания в письме инвесторам, пишет ForkLog.

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Прибыль на акцию: $1.04 (ожидалось $0.01)

Выручка: $954 млн (оч. $818.9 млн)

После публикации отчета, акции Coinbase растут — на момент написания новости прирост за день составляет почти 16%. В течение года бумаги выросли на 191%.

Напомним, что Coinbase выступила кастодианом практически для всех спотовых биржевых биткоин-фондов, получивших одобрение SEC в январе. На фоне многомиллиардного притока средств за счет ETF у JPMorgan повысили рейтинг биржи с «ниже среднерыночного» до «нейтрального».

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