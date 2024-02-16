Крупнейшие банки США просят SEC разрешить им торговать спотовым биткоин-ETF

Крупнейшие банки США лоббируют в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотр руководящих принципов по криптовалютным активам с целью включения банков в число хранителей биткоин -биржевых фондов (ETF). Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на письмо главе SEC Гэри Генслеру.

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Как отмечается в письме, недавнее одобрение спотовых биткоин-ETF не включало в себя разрешения банкам предоставлять кастодиальные услуги.

«Комиссия недавно одобрила 11 спотовых биткоин-ETF, позволяющих инвесторам получить доступ к этому классу активов через регулируемый продукт. Обращает на себя внимание отсутствие в одобренных продуктах банковских организаций, выполняющих функции хранителей активов, — роль, которую они регулярно выполняют для большинства других биржевых продуктов», — говорится в письме.

В письме содержалась просьба к SEC внести изменения в правила, в которых содержатся рекомендации по хранению криптовалютных активов.

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