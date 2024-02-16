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16 февраля 2024, 14:31 Читати українською

Крупнейшие банки США просят SEC разрешить им торговать спотовым биткоин-ETF

Крупнейшие банки США лоббируют в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотр руководящих принципов по криптовалютным активам с целью включения банков в число хранителей биткоин-биржевых фондов (ETF). Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на письмо главе SEC Гэри Генслеру.

Крупнейшие банки США лоббируют в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотр руководящих принципов по криптовалютным активам с целью включения банков в число хранителей биткоин-биржевых фондов (ETF).
Фото: Pixabay

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Как отмечается в письме, недавнее одобрение спотовых биткоин-ETF не включало в себя разрешения банкам предоставлять кастодиальные услуги.

«Комиссия недавно одобрила 11 спотовых биткоин-ETF, позволяющих инвесторам получить доступ к этому классу активов через регулируемый продукт. Обращает на себя внимание отсутствие в одобренных продуктах банковских организаций, выполняющих функции хранителей активов, — роль, которую они регулярно выполняют для большинства других биржевых продуктов», — говорится в письме.

В письме содержалась просьба к SEC внести изменения в правила, в которых содержатся рекомендации по хранению криптовалютных активов.

Читайте также: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+30
Bookseller
Bookseller
16 февраля 2024, 14:45
#
Какие же все люди идиoты … Да купи себе биткоин и держи на холодном кошельке, нафиг нужен этот итф? Недавно столкнулся с ситуацией, что одна контора потребовала у меня подтверждение дохода от инвестиций в биткоин. Когда я спросил как это сделать, то оказалось, что по их мнению, правильно держать крипту не на холодном кошельке, а на централизованных биржах (они это требуют от своих клиентов, чтобы можно было доказать доходы и расходы), а если ты понимаешь что такое биткоин и тебя нельзя облапошить, то ты им как клиент не подходишь. :)
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0
Uuu123
Uuu123
16 февраля 2024, 15:22
#
Криптовалюты и созданы для того чтобы облапошить как можно больше людей и держать их под полным контролем, многие с этим не согласятся,пока
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0
Andrey Derkach
Andrey Derkach
16 февраля 2024, 16:38
#
«Банки и созданы для того чтобы облапошить как можно больше людей и держать их под полным контролем, многие с этим не согласятся,пока»
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