Приватбанк остановит платежи и работу банкоматов ночью на 17 февраля

Приватбанк предупредил о временной остановке платежей в ночь на субботу. Сервисы крупнейшего украинского банка не будут работать с 00:05 и до 04:05 утра, сообщает пресс-служба.

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В настоящее время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.

Перерыв в работе сервисов объяснили проведением плановых регламентных работ процессингового центра, призванных увеличить возможности и безопасность обработки операций с платежными карточками.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов», — сообщили в банке.

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