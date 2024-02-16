Нацбанк предлагает изменить порядок инкассации и перевозки средств банками

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Это связано с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 1 января 2024 года.

В частности, в связи с этим предусматривается:

уточнить определение отдельных терминов;

урегулировать некоторые вопросы, связанные с внедрением использования оптовой тары для перевозки наличных денег (на паллетах с коробками для банкнот, монет);

уточнить требования к порядку хранения ценностей, которые инкассаторы банка и юрлица, осуществляющего инкассацию денег, могут хранить в сейфе ночного хранения ценностей;

установить требования по обустройству бронированного оперативного автотранспорта банков, способного обеспечить перевозку оптовых партий наличных денег (на паллетах);

уточнить требования по заполнению сопроводительного кассового ордера в сумку с ценностями, в случае отсутствия в ней иностранной валюты;

установить для локаций банков, на которых осуществляется обработка наличных средств на автоматизированной обработке наличных, требования по наличию бокса инкассации или специально отгороженной и оборудованной территории, на которой осуществляется погрузка и разгрузка наличных средств с оперативного автотранспорта.

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