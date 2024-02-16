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16 февраля 2024, 13:24 Читати українською

Правительство и НБУ хотят привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Гетманцев против

Кабмин и Нацбанк настаивают на идее привязки возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) к возврату валютной выручки в рамках борьбы с ее невозвратом. Запуск такого сложного механизма связан с техническими сложностями, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин и Нацбанк настаивают на идее привязки возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) к возврату валютной выручки в рамках борьбы с ее невозвратом.
Фото: УНІАН

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По его мнению, необходимо создать еще одну такую же сложную систему, как система электронного администрирования НДС, чтобы можно было отследить все эти операции, потому что у компании могут быть тысячи контрактов, по каждому могут быть тысячи поставок, все их нужно свести в одно целое, в одну точку в режиме онлайн.

«Они должны их регистрировать, о них отчитываться, потому что иначе им не будет возмещаться НДС — то есть там такое количество проблем, что оно на практике не реализуется. Поэтому мы на уровне комитета решили вообще отказаться от этой нормы о возмещении НДС исключительно на основании возврата валютной выручки «, — описал ситуацию Гетманцев.

В то же время нардеп отметил, что Кабинет Министров настаивает на введении такой системы.

По мнению Гетманцева, помимо технических сложностей с реализацией идеи привязки возмещения НДС к возврату валютной выручки, возникают также вопросы мотивов экспортера не возвращать валюту, если с зерна уплачены налоги, и оно является белым.

Напомним, что ранее глава Нацбанка Андрей Пышный обратился к бизнесу с просьбой вовремя и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта. По его словам, объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое.

Читайте также: В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+12
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
16 февраля 2024, 14:14
#
Це правильна ініціатива
+
0
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
16 февраля 2024, 14:43
#
Правильная. В нормальное время при нормальном доверии к государству. А щас она не поможет никак. Просто обойдут через тот же псевдоимпорт.
+
0
Ranet
Ranet
16 февраля 2024, 17:32
#
Это как? Задекларируют в два раза больше импортируемого и заплатят в два раза больше ввозного НДС?
+
+38
Александр Дунин
Александр Дунин
16 февраля 2024, 14:54
#
Дуже гарна ідея. Тим паче не в простий час. Цікава яка аргументація проти?. Крім звісно лобізму.
+
+11
Riojas
Riojas
16 февраля 2024, 15:50
#
Рыночный курс — неее
Заблокировать возврат НДС — да
+
0
Kankakee
Kankakee
16 февраля 2024, 16:03
#
Хмммм, а питання чому не повертають валютну виручку в Україну у них не виникло? 🙈 Невже за кордоном України на валюту можна купити больше ніж всередині України і як так може бути? 🤔 …короче наплодять знову якийсь схєматоз своїми рішеннями І ці ж питання на подальше напряму стосується і зовнішніх інвестицій
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 февраля 2024, 16:25
#
Правильно!
А в офис каждому экспортеру посадить аудитора от НБУ!
Да ну и самый интересный вопрос -а сколько у нас в стране «экспортеров». только не «айти» а зерновых культур и которые владеют всей логистической цепью — от приемке на элеватор до отгрузки в порту.
И пора перестать рассказывать о том, что у нас «фермер» экспортер!
Начните с тоннажа среднего балкера. посчитайте сколько фермеру надо обработать земли, и потом как перевести и как оплатить услуги элеватора, что бы загрузить один балкер!
+
0
Ranet
Ranet
16 февраля 2024, 17:21
#
Аргументы Гетьманцева смешные.
Просто разрешите бизнесу возвращать не 100%, а хотя бы 75, причем в два приема. Возвращает 50%, получает возмещение по НДС. В следующий раз возвращает снова 50% нового контракта и 25% предыдущего и получает возмещение по новому экспорту.
Чтобы не было кидка от государства.
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