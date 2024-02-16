Кабмин и Нацбанк настаивают на идее привязки возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) к возврату валютной выручки в рамках борьбы с ее невозвратом. Запуск такого сложного механизма связан с техническими сложностями, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.
Правительство и НБУ хотят привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Гетманцев против
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По его мнению, необходимо создать еще одну такую же сложную систему, как система электронного администрирования НДС, чтобы можно было отследить все эти операции, потому что у компании могут быть тысячи контрактов, по каждому могут быть тысячи поставок, все их нужно свести в одно целое, в одну точку в режиме онлайн.
«Они должны их регистрировать, о них отчитываться, потому что иначе им не будет возмещаться НДС — то есть там такое количество проблем, что оно на практике не реализуется. Поэтому мы на уровне комитета решили вообще отказаться от этой нормы о возмещении НДС исключительно на основании возврата валютной выручки «, — описал ситуацию Гетманцев.
В то же время нардеп отметил, что Кабинет Министров настаивает на введении такой системы.
По мнению Гетманцева, помимо технических сложностей с реализацией идеи привязки возмещения НДС к возврату валютной выручки, возникают также вопросы мотивов экспортера не возвращать валюту, если с зерна уплачены налоги, и оно является белым.
Напомним, что ранее глава Нацбанка Андрей Пышный обратился к бизнесу с просьбой вовремя и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта. По его словам, объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое.
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Комментарии - 8
Заблокировать возврат НДС — да
А в офис каждому экспортеру посадить аудитора от НБУ!
Да ну и самый интересный вопрос -а сколько у нас в стране «экспортеров». только не «айти» а зерновых культур и которые владеют всей логистической цепью — от приемке на элеватор до отгрузки в порту.
И пора перестать рассказывать о том, что у нас «фермер» экспортер!
Начните с тоннажа среднего балкера. посчитайте сколько фермеру надо обработать земли, и потом как перевести и как оплатить услуги элеватора, что бы загрузить один балкер!
Просто разрешите бизнесу возвращать не 100%, а хотя бы 75, причем в два приема. Возвращает 50%, получает возмещение по НДС. В следующий раз возвращает снова 50% нового контракта и 25% предыдущего и получает возмещение по новому экспорту.
Чтобы не было кидка от государства.