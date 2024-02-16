Президент подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Соответствующий закон президент подписал 13 февраля. Теперь он вступит в силу через полгода после его опубликования.

Напомним, что 13 июля 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении, а 21 декабря 2023 — во втором.

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