Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Президент подписал закон о легализации медицинского каннабиса
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Соответствующий закон президент подписал 13 февраля. Теперь он вступит в силу через полгода после его опубликования.
Напомним, что 13 июля 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении, а 21 декабря 2023 — во втором.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Але краще пізно ніж ніколи. Чого не скажеш про закон про зброю який виписаний так щоб краще б його і далі не було. А про декриміналізацію порнографії взагалі ніхто не згадує, тільки радісно рахують скільки податків заплатив Онліфанс і лютують що порнохаб не платить.