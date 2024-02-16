В Узбекистане приняли законопроект, пока в первом чтении, который запрещает банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Таким образом, власти этой страны пытаются уберечь свою финансовую систему от вторичных санкций. Об этом пишет The Moscow Times.
Узбекистан, который «полюбили» россияне, готовится запретить банкам обслуживать подсанкционных лиц
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Законопроект, который готовили с учетом присоединившихся к санкциям опыта Чехии, Латвии и Эстонии, наделяет дополнительными полномочиями Центробанк страны.
Узбекистан, ставший одним из хабов так называемого «параллельного импорта» в россию и одним из главных направлений «карточного туризма» российских граждан, в первый год большой войны принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета.
При этом объем денежных переводов из россии в Узбекистан подскочил на 160%, до рекордных $14,5 млрд (за 2022 год), а российские предприниматели стали рекордсменами по количеству открытых в стране компаний.
Но после неоднократных визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США банки Узбекистана ужесточили условия для россиян.
«Фактически принимаемый законопроект лишь закрепит уже сложившуюся практику: банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами», — заявил руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денис Примаков.
Адвокат и управляющий партнер МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов добавил, что в последнее время все платежи между россией и Узбекистаном плохо проводятся.
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