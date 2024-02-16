Узбекистан, который «полюбили» россияне, готовится запретить банкам обслуживать подсанкционных лиц

В Узбекистане приняли законопроект, пока в первом чтении, который запрещает банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Таким образом, власти этой страны пытаются уберечь свою финансовую систему от вторичных санкций. Об этом пишет The Moscow Times.

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Законопроект, который готовили с учетом присоединившихся к санкциям опыта Чехии, Латвии и Эстонии, наделяет дополнительными полномочиями Центробанк страны.

Узбекистан, ставший одним из хабов так называемого «параллельного импорта» в россию и одним из главных направлений «карточного туризма» российских граждан, в первый год большой войны принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета.

При этом объем денежных переводов из россии в Узбекистан подскочил на 160%, до рекордных $14,5 млрд (за 2022 год), а российские предприниматели стали рекордсменами по количеству открытых в стране компаний.

Но после неоднократных визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США банки Узбекистана ужесточили условия для россиян.

«Фактически принимаемый законопроект лишь закрепит уже сложившуюся практику: банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами», — заявил руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денис Примаков.

Адвокат и управляющий партнер МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов добавил, что в последнее время все платежи между россией и Узбекистаном плохо проводятся.

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