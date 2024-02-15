Экономика Великобритании впала в рецессию во второй половине 2023 года в преддверии ожидаемых в этом году парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение экономики

Опубликованные в четверг официальные данные означают, что Британия присоединилась к Японии среди развитых экономик стран G7, переживающих рецессию, хотя она, вероятно, будет непродолжительной и неглубокой по историческим меркам.

Согласно данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Британии сократился на 0,3% за три последних месяца 2023 года после сокращения на 0,1% в период с июля по сентябрь.

Падение экономики в четвертом квартале было глубже, чем прогнозировали все экономисты в опросе Reuters, предполагавшие сокращение на 0,1%.

Читайте: Германия стала третьей по объему экономикой в мире

В настоящее время экономика Британии лишь на 1% выше, чем была в конце 2019 года, до начала пандемии COVID-19, а худшие показатели среди стран G7 есть только в Германии.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал добиться роста экономики, но согласно опросам общественного мнения, оппозиционным лейбористам сейчас доверяют больше в вопросах экономики, чем руководящей Консервативной партии.

Как утверждают аналитики, британские домохозяйства должны столкнуться падением уровня жизни между национальными выборами впервые со Второй мировой войны.