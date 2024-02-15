В Эстонии благодаря украинским беженцам выросли показатели рабочей силы

В 2023 году в Эстонии выросли все показатели по трудовой силе. Это произошло преимущественно за счет украинских беженцев. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства страны, передает ЕП.

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Согласно им, за 2023 год уровень трудоустройства не изменился и остался на уровне 69,2%.

Количество людей трудоспособного возраста выросло на 25 600, в основном — на средства украинцев, оформивших в Эстонии временную защиту.

Безработица составила 6,4%, при этом количество нетрудоустроенных выросло на 7500 человек по сравнению с предыдущим годом.

Также возросла занятость в сфере услуг и уменьшилась в промышленности и строительстве.