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15 февраля 2024, 17:14 Читати українською

В Гамбурге начал выдавать специальную карту для беженцев, с которой невозможно делать заграничные переводы

Пока в других федеральных землях еще ведут работу над внедрением платежной карты для беженцев, в Гамбурге их уже начали выдавать первым заявителям. Об этом пишет welt.de.

Пока в других федеральных землях еще ведут работу над внедрением платежной карты для беженцев, в Гамбурге их уже начали выдавать первым заявителям.

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Что известно о карте

Сине-зеленая карта Visa называется SocialCard: с этого момента ее будут получать те, кто претендует на статус беженца в Германии. Эта карта отличается тем, что у нее нет никакого кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете.

Снять в виде наличных можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.

Карту, предназначенную для беженцев, можно использовать только на территории Германии. Оформить с нее переводы за границу или сделать покупки в интернете невозможно.

Цель введения такой платежной карты состоит в том, чтобы сделать нелегальную миграцию менее привлекательной, а также помешать беженцам отправлять деньги контрабандистам.

Кроме того, у госслужащих станет меньше работы, поскольку им не придется вручную выдавать деньги в кассе.

14 из 16 федеральных земель планируют ввести общую платежную карту для беженцев, Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели. Изначально проект планировалось реализовать до конца года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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R S
R S
15 февраля 2024, 17:26
#
«Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам.»

а також і легальну міграцію зробити меньш привабливою. Бо німці вже починають бунтовати проти мігрантів.
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