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15 февраля 2024, 16:22 Читати українською

Berkshire Баффета сократила долю в Apple и избавилась от акций еще четырех компаний

Berkshire Hathaway в среду сообщила, что сократила свою долю в Apple и продала акции четырех других компаний. Рынки гадают, что может стать следующей крупной инвестицией принадлежащей Уоррену Баффету компании.

Berkshire Hathaway в среду сообщила, что сократила свою долю в Apple и продала акции четырех других компаний.

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Продажа акций

В поданных во вторник регулятору документах Berkshire перечислила свои текущие позиции в акциях компаний, торгующихся в США, по состоянию на конец 2023 года.

Фирма сообщила о продаже 10 миллионов акций Apple в четвертом квартале, в результате чего у нее все еще осталось чуть более 905 миллионов бумаг техгиганта стоимостью примерно $174 миллиарда.

Инвестиционный конгломерат также избавился от акций DR Horton, страховщика Globe Life, страховой и инвестиционной компании Markel и бразильского оператора кредитных карт StoneCo. Стоимость этих бумаг в портфеле Berkshire на конец сентября составляла более $1 миллиарда.

Читайте: Баффет засекретил свои покупки: какие акции действительно купил Berkshire

При этом компания Баффета увеличила долю в Chevron и продала часть акций HP и медиакомпании Paramount Global .

Berkshire также второй квартал подряд получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на временное неразглашение информации об одной или нескольких своих инвестициях.

Источник: Минфин
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