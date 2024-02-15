Германия стала вместо Японии третьей по объему экономикой в мире

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 февраля 2024, 13:37 Читати українською

Германия стала вместо Японии третьей по объему экономикой в мире

Германия обогнала по объему экономики Японию, занимавшую до этого третье место в мире по уровню ВВП. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные правительства Японии.

Германия обогнала по объему экономики Японию, занимавшую до этого третье место в мире по уровню ВВП.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно этой статистике, ВВП Японии в 2023 году достиг 4,2 трлн долларов США, продемонстрировав годовой рост в 1,9%. Между тем объем экономики ФРГ в 2023 году был равен 4,5 трлн долларов США.

Проблемы экономики Японии

В четвертом квартале прошлого года ВВП Японии сократился на 0,1 процента. Особенно сильно экономика азиатской страны пострадала от резкого падения курса национальной валюты — иены.

Как предупреждает главный экономист банковской группы Credit Agricole Такудзи Аида, которого цитирует Reuters, в Японии существует риск, что в первом квартале 2024 года объем экономики страны вновь понизится из-за замедления глобального роста, слабого внутреннего спроса и последствий случившегося в начале года на западе страны землетрясения.

Слабый рост экономики Германии

Между тем Германия также борется с конъюнктурными проблемами. В 2023 году объем ее экономики сократился на 0,3%. В текущем году эксперты прогнозируют скромный рост на уровне существенно ниже одного процента.

На стране-экспортере ФРГ отрицательным образом сказываются геополитические кризисы — война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, немецкая экономика страдает вследствие возросших цен на энергоносители.

Читайте также: Экономика Германии показала один из самых плохих результатов за 23 года

По прогнозу, представленному в конце января экспертами Немецкого института экономических исследований ifo, ВВП Германии по итогам текущего года увеличится на 0,7%. Для сравнения: в конце декабря 2023 года они рассчитывали на рост немецкой экономики в 0,9%.

Как заявил руководитель отдела исследования конъюнктуры Тимо Вольмерсхойзер, причиной ухудшения прогноза являются жесткие меры экономии, разрабатываемые правительством ФРГ после решения Федерального конституционного суда в ноябре 2023 года.

Тогда суд постановил, что правительство Германии не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19.

Вольмерсхойзер напомнил, что согласованный бюджетным комитетом бундестага проект бюджета ФРГ на текущий год содержит дополнительные меры экономии почти на 19 млрд евро. Это создаст дополнительную нагрузку на компании и домохозяйства и сократит государственные расходы, что негативным образом отразится на конъюнктуре.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает eurousa и 57 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами