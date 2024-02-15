Германия стала вместо Японии третьей по объему экономикой в мире

Германия обогнала по объему экономики Японию, занимавшую до этого третье место в мире по уровню ВВП. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные правительства Японии.

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Согласно этой статистике, ВВП Японии в 2023 году достиг 4,2 трлн долларов США, продемонстрировав годовой рост в 1,9%. Между тем объем экономики ФРГ в 2023 году был равен 4,5 трлн долларов США.

Проблемы экономики Японии

В четвертом квартале прошлого года ВВП Японии сократился на 0,1 процента. Особенно сильно экономика азиатской страны пострадала от резкого падения курса национальной валюты — иены.

Как предупреждает главный экономист банковской группы Credit Agricole Такудзи Аида, которого цитирует Reuters, в Японии существует риск, что в первом квартале 2024 года объем экономики страны вновь понизится из-за замедления глобального роста, слабого внутреннего спроса и последствий случившегося в начале года на западе страны землетрясения.

Слабый рост экономики Германии

Между тем Германия также борется с конъюнктурными проблемами. В 2023 году объем ее экономики сократился на 0,3%. В текущем году эксперты прогнозируют скромный рост на уровне существенно ниже одного процента.

На стране-экспортере ФРГ отрицательным образом сказываются геополитические кризисы — война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, немецкая экономика страдает вследствие возросших цен на энергоносители.

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По прогнозу, представленному в конце января экспертами Немецкого института экономических исследований ifo, ВВП Германии по итогам текущего года увеличится на 0,7%. Для сравнения: в конце декабря 2023 года они рассчитывали на рост немецкой экономики в 0,9%.

Как заявил руководитель отдела исследования конъюнктуры Тимо Вольмерсхойзер, причиной ухудшения прогноза являются жесткие меры экономии, разрабатываемые правительством ФРГ после решения Федерального конституционного суда в ноябре 2023 года.

Тогда суд постановил, что правительство Германии не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19.

Вольмерсхойзер напомнил, что согласованный бюджетным комитетом бундестага проект бюджета ФРГ на текущий год содержит дополнительные меры экономии почти на 19 млрд евро. Это создаст дополнительную нагрузку на компании и домохозяйства и сократит государственные расходы, что негативным образом отразится на конъюнктуре.