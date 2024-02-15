Министерство финансов представило Матрицу Реформ. Что должна выполнить Украина

14 февраля, во время заседания Руководящего Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины, министр финансов Сергей Марченко в роли сопредседателя Платформы от Украины представил Матрицу Реформ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Что такое Матрица реформ

Матрица реформ — это аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом реализации реформ. Этот документ не новый план реформ и не создает новых обязательств. Он позволит организовать внутреннюю работу правительства по внедрению мер и политик, которые уже сформированы в сотрудничестве с партнерами.

Что она предполагает

систематизацию всех реформ и обязательств;

анализ необходимых изменений и планирование их внедрения;

осуществление постоянного мониторинга, контроля состояния выполнения, выявление рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования;

подотчетность перед обществом и международными партнерами.

«Матрица реформ направлена на усиление возможностей в этом направлении. Это важный инструмент коммуникации с партнерами, парламентом, бизнесом и гражданами», — отметил Марченко, а также добавил, что состояние и прогресс реформ будут отслеживаться в рамках Координационной платформы доноров Украины.

Что должна выполнить Украина

До конца 2024 года Украина должна выполнить около 230 условий и рекомендаций, предусмотренных в ключевых документах сотрудничества. 69% — это рекомендации, а 31% — условия, связанные с получением финансовой помощи. 55% всех условий и рекомендаций уникальны.

Марченко подчеркнул, что для эффективного внедрения всех реформ необходимо провести оценку их стоимости, влияния на экономику страны на основе подготовленной методики Всемирного банка и определить этапность внедрения.