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15 февраля 2024, 11:13 Читати українською

Министерство финансов представило Матрицу Реформ. Что должна выполнить Украина

14 февраля, во время заседания Руководящего Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины, министр финансов Сергей Марченко в роли сопредседателя Платформы от Украины представил Матрицу Реформ, сообщает пресс-служба ведомства.

14 февраля, во время заседания Руководящего Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины, министр финансов Сергей Марченко в роли сопредседателя Платформы от Украины представил Матрицу Реформ, сообщает пресс-служба ведомства.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто такое Матрица реформМатрица реформ — это аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом реализации реформ.
Фото:mof.gov.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое Матрица реформ

Матрица реформ — это аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом реализации реформ. Этот документ не новый план реформ и не создает новых обязательств. Он позволит организовать внутреннюю работу правительства по внедрению мер и политик, которые уже сформированы в сотрудничестве с партнерами.

Что она предполагает

  • систематизацию всех реформ и обязательств;
  • анализ необходимых изменений и планирование их внедрения;
  • осуществление постоянного мониторинга, контроля состояния выполнения, выявление рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования;
  • подотчетность перед обществом и международными партнерами.

«Матрица реформ направлена на усиление возможностей в этом направлении. Это важный инструмент коммуникации с партнерами, парламентом, бизнесом и гражданами», — отметил Марченко, а также добавил, что состояние и прогресс реформ будут отслеживаться в рамках Координационной платформы доноров Украины.

Что должна выполнить Украина

До конца 2024 года Украина должна выполнить около 230 условий и рекомендаций, предусмотренных в ключевых документах сотрудничества. 69% — это рекомендации, а 31% — условия, связанные с получением финансовой помощи. 55% всех условий и рекомендаций уникальны.

Марченко подчеркнул, что для эффективного внедрения всех реформ необходимо провести оценку их стоимости, влияния на экономику страны на основе подготовленной методики Всемирного банка и определить этапность внедрения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Ranet
Ranet
15 февраля 2024, 11:41
#
Матрица обязательств и нежеланий.
Ничего не меняется, сц**о!
+
0
TAN72
TAN72
15 февраля 2024, 12:21
#
Подробнее о условиях где 31%
+
+15
irakez
irakez
15 февраля 2024, 14:15
#
От чого наші чиновники навчились ще з совка, так це генерувати стоси стратегій, планів, таблиць, матриць і пірамід реформ. Малювати, аналізувати, систематизувати, поліпшувати, розширяти і утолщати, бороздіть большой театр космічними кораблями і писати стратегії по організації межпланетних шахматних турнірів — це вони вміють і полюбляють. Чого ще не навчились — власне, щось робити і проводити ці кляті реформи.
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