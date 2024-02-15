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15 февраля 2024, 9:16 Читати українською

В 2023 году экспорт упал до $36 млрд, импорт вырос до 63,5 млрд грн — Госстат

Украина экспортировала товаров на $36,1 млрд за 2023 год, что на 18% меньше показателя предыдущего года. Импорт в Украину вырос на 14,9% до $63,5 млрд в 2023 году. Об этом говорится в данных Госстата.

Украина экспортировала товаров на $36,1 млрд за 2023 год, что на 18% меньше показателя предыдущего года.
Фото:depositphotos

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Отрицательное сальдо торгового баланса составило $27,3 млрд. В 2022 году отрицательное сальдо — $11,1 млрд.

Товарооборот Украины за 2023 год составил $99,8 млрд.

Читайте также: Экспорт ИТ-услуг из Украины в 2023 году сократился на 8,4%

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Больше всего Украина экспортировала зерно ($8,3 млрд -8,8% по сравнению с 2022 годом), жиры и масла ($5,6 млрд -5%).

Основные позиции импорта — транспорт ($6,9 млрд, +33%), ядерные реакторы, котлы, машины ($5,3 млрд, +26%).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,57 (за 2022 год — 0,80).

Источник: Минфин
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