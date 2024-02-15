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15 февраля 2024, 8:52 Читати українською

Что будет с курсом и ВВП в 2024 году — прогноз Dragon Capital

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает Интерфакс-Украина.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$.

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Прогноз Фиалы

«Я остаюсь оптимистом на 2024 год», — заявил Фиала, признав, что сейчас возросло количество пессимистов.

Фиала отметил, что в начале войны ситуация выглядела гораздо хуже, а в начале 2023 тоже никто не ожидал, что экономика вырастет почти на 6%.

Среди положительных моментов инвестбанкир назвал налаживание экспорта через порты на Черном море: если до войны через них проходило около 11 млн тонн в месяц, то сейчас уже около 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порты на Дунае, а в феврале ожидается еще лучше результат.

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По словам Фиалы, прогноз Dragon Capital предполагает, что ситуация в сфере безопасности улучшаться не будет, однако в случае его выполнения номинальный долларовый ВВП страны достигнет максимального в ее истории значения в $203 млрд после примерно $200 млрд в 2021 году.

Фиала также отметил, что в Dragon Capital прогнозируют получение Украиной в этом году запланированных в госбюджете $37 млрд внешней помощи: $5 млрд от МВФ, почти $20 млрд от ЕС (18 млрд евро) и $8 млрд от США, а также средства от Канады, Японии, Великобритании и Норвегии.

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Он добавил, что положительное решение ЕС очень важно, поскольку это уже более половины всей необходимой на этот год суммы.

Инвестбанкир уточнил, что первые значительные средства ожидаются уже в марте: $4,5 млрд от ЕС и четвертый транш по программе МВФ около $900 млн.

По его словам, низкая инфляция, которая по итогам января составила 4,7%, позволяет немного ослабить курс гривны и помочь бюджету, однако даже при девальвации нацвалюты максимум на 10% инфляция по итогам года останется однозначной.

Фиал подчеркнул, что существуют также внутренние резервы путем улучшения работы таможни, налоговой борьбы с теневой экономикой.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 февраля 2024, 9:04
#
…Фіала підкреслив, що існують також внутрішні резерви шляхом покращення роботи митниці, податкової боротьби з тіньовою економікою…

Кому то история дедушки Тыквы со сказки Чиполино, не дает покоя -такие перспективы!
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 февраля 2024, 9:21
#
39 грн. за 1 у.е… возможно и раньше преодолеем в конце февраля, если денег не будет…
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BobKickass
BobKickass
15 февраля 2024, 10:14
#
А хіба не було 39 одразу після нового року? Щось кудись всі панікери потікали як долар вниз пішов. На мою думку, питання не в тому буде чи не буде, а в тому, чи відкотиться назад в березні-квітні.
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
15 февраля 2024, 9:28
#
Там не $20 млрд от ЕС. Если поделить 50 млрд евро на 4, то выйдет 12,5. У мужика проблема с арифметикой. По плану предполагалось, что дефицит гасится примерно по 1/3 почти равными долями США, ЕС и МВФ + связанные с ним институциональные доноры.

С США вероятно бюджетного транша очень низкая, т.к. дело не только в блокировке Джонсона. Даже в Сенате республиканцы пытались его отрезать. Джонсон, чтобы уклонится от «петиции» демократов и объединить вокруг себя республиканцев проект по Украине предложит, но он уже на первом совещании предложил пустить бюджетную помощь под нож, т.к. это популярно почти у всех республиканцев, даже тех кто за войну. Но есть огромное сомнение, что законопроект Джонсона также не попадет в тупик в Сенате, как сенатский в Палате Представителей. По факту сейчас ситуация когда Сенат и Палата Представителей играют в бадминтон законопроектами, кидая в друг друга неприемлимыми вещами.

Вопрос еще кто будет платить за ПВО, если американцы не будут. Они стоит же как героин.
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
15 февраля 2024, 9:36
#
Проблема именно в ракетах ПВО, если они за наш счет. Экономисты должны понимать, что настолько большая статья расходов, что ее нужно учитывать в моделях отдельно. Причем отказ от нее влечет разрушения инфраструктуры в базе экономики, что также неприемлемо.

Надо четко понимать, что демократия не приживается в странах с плохим ПВО.

Основная ракета Патрита пригодная для ПРО — это MSE. Она имеет маневренный дополнительный двигатель в голове и точную РЛС наведения для «direct hit», поэтому может поражать даже по факту бронированные боевые части Икандера/Кинжала и др. баллистических ракет. Стоит она $8 млн. за единицу.

Поскольку это чумовая цена, то была предложена упрощенная ракета CRI (Cost Reduction Initiative), она может сбить самолет, крылатую ракету, Шахид, но не может сбивать баллистические ракеты. Стоит в зависимости от партии, скорее около $4 млн. сейчас.

Производство Шахидов в данный момент 2400 под Ялабугой и вероятно столько в Иране. Производство ракет в РФ не менее 80 штук в месяц и еще закупки в КНДР.

Надо выпускать не менее 5000−6000 ракет ПВО, это вообще-то … $25 млрд. если используется Патриот. Это на вопрос почему бюджеты помощи США такие большие, а реально оружия столько невидно. ПВО, ВВС и ВМФ имеют совсем другие цены относительно ржавых танков сухопутных войск.

Модель бюджета Украины без понятной модели финансирования ПВО — это ерунда.

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 февраля 2024, 9:55
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Петріотом Шахеди ніколи не збивали. Для цього є Гепарди. Один снаряд для якого коштує набагато менше Шахеда
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
15 февраля 2024, 10:05
#
Почитайте Флеша. Их сбивали только из-за дурости русских и больше даже не Гепардами, а мобильными группами с обычными ЗУ-32 в грузовиках. Значение Гепарда меньше, это видно по довольно маленьким поставкам боекомплекта для них. Гепарды почти не стреляют, если не про телемарофон, а про реальности. Там расход менее 100 снарядов на установку в месяц.

Вопрос в том, что Гепард раскрывает свою позицию по излучению РЛС за 100+ км для дронов радиотехнической разведки, а сбивать реально маленькие дроны может примерно в 2−5 км от себя. Это же очень старая ЗРК.

Как верно пишет Флеш, помогала дурость россиян, которые пускали Шахиды по одним и тем же маршрутам. Никто не мог понять в чем дело, а дело идиот в лампасах в армии РФ.

Но это закончилось.

Флеш рассказывает, что Шахиды сейчас летают по крайне сложным маршрутам и обычно облетают все позиции зенитной артиллерии, в том числе предполагаемые места и мобильных групп. В данный момент вклад вообще всей зенитной артиллерии в сбивание Шахидов примерно 15%, а все остальное сбивает ракетами ПВО.

Флеш очень плотно занимается ПВО с точки зрения РЭБ, можно сказать основной эксперт по РЭБ в Украине и данные его безусловно достоверны, т.к. он прямо занят непосредственно отражением атак.
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 февраля 2024, 9:58
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Допомога від ЕС не розподіляється рівномірно на 4 роки. Більшу частину нададуть в перші два роки. Потім будуть дивитися по ситуації. Якщо треба то підкинуть ще грошей понад 50 мільярдів. Так що Фіала все правильно порахував
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
15 февраля 2024, 10:19
#
Буду благодарен за источник данных, в плане погашения дефицита, что я смотрел было не так
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teodor220
teodor220
15 февраля 2024, 10:03
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А звідки Ви взяли інформацію що допомога від ЄС рівномірно розподілена по роках? Всюди фігурувала цифра 18млрд євро в перший рік.
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
15 февраля 2024, 10:08
#
Я не смотрел по годам, я смотрел погашение дефицита Украины по плану, там примерно по 1/3, как я сказал.
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