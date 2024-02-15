Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает Интерфакс-Украина.
Что будет с курсом и ВВП в 2024 году — прогноз Dragon Capital
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Прогноз Фиалы
«Я остаюсь оптимистом на 2024 год», — заявил Фиала, признав, что сейчас возросло количество пессимистов.
Фиала отметил, что в начале войны ситуация выглядела гораздо хуже, а в начале 2023 тоже никто не ожидал, что экономика вырастет почти на 6%.
Среди положительных моментов инвестбанкир назвал налаживание экспорта через порты на Черном море: если до войны через них проходило около 11 млн тонн в месяц, то сейчас уже около 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порты на Дунае, а в феврале ожидается еще лучше результат.
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По словам Фиалы, прогноз Dragon Capital предполагает, что ситуация в сфере безопасности улучшаться не будет, однако в случае его выполнения номинальный долларовый ВВП страны достигнет максимального в ее истории значения в $203 млрд после примерно $200 млрд в 2021 году.
Фиала также отметил, что в Dragon Capital прогнозируют получение Украиной в этом году запланированных в госбюджете $37 млрд внешней помощи: $5 млрд от МВФ, почти $20 млрд от ЕС (18 млрд евро) и $8 млрд от США, а также средства от Канады, Японии, Великобритании и Норвегии.
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Он добавил, что положительное решение ЕС очень важно, поскольку это уже более половины всей необходимой на этот год суммы.
Инвестбанкир уточнил, что первые значительные средства ожидаются уже в марте: $4,5 млрд от ЕС и четвертый транш по программе МВФ около $900 млн.
По его словам, низкая инфляция, которая по итогам января составила 4,7%, позволяет немного ослабить курс гривны и помочь бюджету, однако даже при девальвации нацвалюты максимум на 10% инфляция по итогам года останется однозначной.
Фиал подчеркнул, что существуют также внутренние резервы путем улучшения работы таможни, налоговой борьбы с теневой экономикой.
Комментарии - 11
Кому то история дедушки Тыквы со сказки Чиполино, не дает покоя -такие перспективы!
С США вероятно бюджетного транша очень низкая, т.к. дело не только в блокировке Джонсона. Даже в Сенате республиканцы пытались его отрезать. Джонсон, чтобы уклонится от «петиции» демократов и объединить вокруг себя республиканцев проект по Украине предложит, но он уже на первом совещании предложил пустить бюджетную помощь под нож, т.к. это популярно почти у всех республиканцев, даже тех кто за войну. Но есть огромное сомнение, что законопроект Джонсона также не попадет в тупик в Сенате, как сенатский в Палате Представителей. По факту сейчас ситуация когда Сенат и Палата Представителей играют в бадминтон законопроектами, кидая в друг друга неприемлимыми вещами.
Вопрос еще кто будет платить за ПВО, если американцы не будут. Они стоит же как героин.
Надо четко понимать, что демократия не приживается в странах с плохим ПВО.
Основная ракета Патрита пригодная для ПРО — это MSE. Она имеет маневренный дополнительный двигатель в голове и точную РЛС наведения для «direct hit», поэтому может поражать даже по факту бронированные боевые части Икандера/Кинжала и др. баллистических ракет. Стоит она $8 млн. за единицу.
Поскольку это чумовая цена, то была предложена упрощенная ракета CRI (Cost Reduction Initiative), она может сбить самолет, крылатую ракету, Шахид, но не может сбивать баллистические ракеты. Стоит в зависимости от партии, скорее около $4 млн. сейчас.
Производство Шахидов в данный момент 2400 под Ялабугой и вероятно столько в Иране. Производство ракет в РФ не менее 80 штук в месяц и еще закупки в КНДР.
Надо выпускать не менее 5000−6000 ракет ПВО, это вообще-то … $25 млрд. если используется Патриот. Это на вопрос почему бюджеты помощи США такие большие, а реально оружия столько невидно. ПВО, ВВС и ВМФ имеют совсем другие цены относительно ржавых танков сухопутных войск.
Модель бюджета Украины без понятной модели финансирования ПВО — это ерунда.
Вопрос в том, что Гепард раскрывает свою позицию по излучению РЛС за 100+ км для дронов радиотехнической разведки, а сбивать реально маленькие дроны может примерно в 2−5 км от себя. Это же очень старая ЗРК.
Как верно пишет Флеш, помогала дурость россиян, которые пускали Шахиды по одним и тем же маршрутам. Никто не мог понять в чем дело, а дело идиот в лампасах в армии РФ.
Но это закончилось.
Флеш рассказывает, что Шахиды сейчас летают по крайне сложным маршрутам и обычно облетают все позиции зенитной артиллерии, в том числе предполагаемые места и мобильных групп. В данный момент вклад вообще всей зенитной артиллерии в сбивание Шахидов примерно 15%, а все остальное сбивает ракетами ПВО.
Флеш очень плотно занимается ПВО с точки зрения РЭБ, можно сказать основной эксперт по РЭБ в Украине и данные его безусловно достоверны, т.к. он прямо занят непосредственно отражением атак.