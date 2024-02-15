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15 февраля 2024, 8:36 Читати українською

Еще четыре страны присоединились к Платформе доноров Украины. Объем помощи — $5,5 млрд

К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд.
Фото: depositphotos

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Что известно

Новыми государствами-членами стали Республика Корея, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Четыре страны обязались выделить в общей сложности более $5,5 млрд на экономическое восстановление Украины.

Также сегодня в роли наблюдателей впервые присоединились к Платформе Дания, Испания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, говорится в сообщении.

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Задачи Координационной Платформы доноров

Одной из основных задач на текущий год является поддержка финансовой устойчивости Украины путем прямой бюджетной помощи. По данным главы правительства, потребности во внешнем финансировании в этом году составляют $37 млрд.

В перечне задач также реализовать принцип «Россия должна заплатить».

Шмыгаль подчеркнул необходимость усилить усилия и синхронизировать действия для возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Среди прочего, планируется продолжить расширение координационной платформы путем привлечения новых членов.

Напомним

Координационную платформу создали в январе прошлого года. Платформа объединяет страны G7 и ключевые международные организации: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Она является основой координации международной донорской помощи для Украины. Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, донорская платформа поможет Украине продвигать реформы на пути в ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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