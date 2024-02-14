Правительство просит Нацбанк разрешить компаниям Ахметова перевести валюту за границу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2024, 19:39 Читати українською

Правительство просит Нацбанк разрешить компаниям Ахметова перевести валюту за границу

Кабмин попросил НБУ разрешить компаниям Ахметова перечислить валюту за границу. ДТЭК нужно выплатить купон владельцам еврооблигаций и рассчитаться с другими долгами. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин попросил НБУ разрешить компаниям Ахметова перечислить валюту за границу.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Например, ДТЭК Энерго на конец 2023 года ДТЭК Энерго имеет $1,14 млрд долга по евробондам. По условиям реструктуризации 2021 года группа должна ежеквартально выплачивать купон в размере $26 млн, а раз в полгода — производить погашение на $10 млн.

DTEK Energy BV не имеет собственного операционного дохода и прошлым летом сообщила Кабмину, что не сможет выполнять обязательства по еврооблигациям без дивидендов из Украины.

«В случае невыплаты ежеквартального купонного дохода кредиторы потребуют погашения всего имеющегося долга в сумме $1,14 млрд, что может привести к дефолту группы ДТЭК Энерго», — сказано в ходатайстве.

Сейчас DTEK Energy требуется $52,2 млн для оплаты купона за четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года, а также $10 млн на погашение.

Кабмин считает, что НБУ следует разрешить перевод дивидендов за границу с учетом важности компании в условиях военного положения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+42
Kharakternyk
Kharakternyk
14 февраля 2024, 20:02
#
Шістьорка Ахметова, Шмігєль, відпрацьовує:)
+
+27
TAN72
TAN72
14 февраля 2024, 20:23
#
Дефолт и сразу переход в гос собственность.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Олександр Сундуков и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами