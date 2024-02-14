Правительство просит Нацбанк разрешить компаниям Ахметова перевести валюту за границу

Кабмин попросил НБУ разрешить компаниям Ахметова перечислить валюту за границу. ДТЭК нужно выплатить купон владельцам еврооблигаций и рассчитаться с другими долгами. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Правительственный портал.

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Например, ДТЭК Энерго на конец 2023 года ДТЭК Энерго имеет $1,14 млрд долга по евробондам. По условиям реструктуризации 2021 года группа должна ежеквартально выплачивать купон в размере $26 млн, а раз в полгода — производить погашение на $10 млн.

DTEK Energy BV не имеет собственного операционного дохода и прошлым летом сообщила Кабмину, что не сможет выполнять обязательства по еврооблигациям без дивидендов из Украины.

«В случае невыплаты ежеквартального купонного дохода кредиторы потребуют погашения всего имеющегося долга в сумме $1,14 млрд, что может привести к дефолту группы ДТЭК Энерго», — сказано в ходатайстве.

Сейчас DTEK Energy требуется $52,2 млн для оплаты купона за четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года, а также $10 млн на погашение.

Кабмин считает, что НБУ следует разрешить перевод дивидендов за границу с учетом важности компании в условиях военного положения.