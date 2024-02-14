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14 февраля 2024, 18:44 Читати українською

Украина может получить $15-18 млрд из замороженных активов рф, $4 млрд уже в этом году — Минюст

Украина в этом году рассчитывает получить около $4 млрд из замороженных на Западе российских активов. В целом в течение четырех лет Украина может получить $15−18 млрд. Об этом сообщила в интервью Forbes Ukraine заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Украина в этом году рассчитывает получить около $4 млрд из замороженных на Западе российских активов.
Фото: Forbes

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Для этого необходимо пройти несколько этапов, пояснила она. Нулевой — определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства. Это уже сделано. Первый — и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении. Второй — внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

«У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете Е С. Есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Совет Е С примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты по активам, которые были погашены в 2024-м», — отметила заместитель министра юстиции.

Мудрая сообщила, что также обсуждается передача уже начисленных процентов за 2022−2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около €1,7 млрд). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, предоставления гуманитарной помощи и т. д., пояснила она.

По словам Мудрой, средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о €4,4 млрд. Для передачи этих средств достаточно решения только правительства Бельгии.

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Источник: Минфин
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