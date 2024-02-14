Украина в этом году рассчитывает получить около $4 млрд из замороженных на Западе российских активов. В целом в течение четырех лет Украина может получить $15−18 млрд. Об этом сообщила в интервью Forbes Ukraine заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.
Украина может получить $15-18 млрд из замороженных активов рф, $4 млрд уже в этом году — Минюст
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Для этого необходимо пройти несколько этапов, пояснила она. Нулевой — определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства. Это уже сделано. Первый — и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении. Второй — внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.
«У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует
Мудрая сообщила, что также обсуждается передача уже начисленных процентов за 2022−2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около €1,7 млрд). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, предоставления гуманитарной помощи
По словам Мудрой, средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о €4,4 млрд. Для передачи этих средств достаточно решения только правительства Бельгии.
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