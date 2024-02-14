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14 февраля 2024, 17:09 Читати українською

Мосбиржа второй день подряд останавливает торги

Московская биржа второй день прекращает торги из-за технических проблем. На фоне санкций и прекращения поставок от ключевых западных производителей зарубежное ИТ-оборудование в российских компаниях стало массово выходить из строя. Об этом пишет The Moscow Times.

Московская биржа второй день прекращает торги из-за технических проблем.
Фото: MOEX

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Отмечается, что Мосбиржа, где каждый день определяются курс рубля, рыночная капитализация крупнейших компаний и цены государственных ценных бумаг рф, 14 февраля второй день столкнулась с техническими проблемами.

В 10:36 торговая площадка остановила торги на фондовом рынке. В пресс-службе пояснили, что причиной сбоя стала «ошибка основного сервера торгово-клиринговой системы». На ее устранение ушел почти час.

Днем ранее биржа также почти на два часа останавливала торги. Паузу тоже объяснили «ошибкой основного сервера». Для возобновления работы Мосбиржа задействовала резервную систему. Она и дала сбой на следующий день.

Как отмечает издание, Мосбиржа — не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами с серверами и системами хранения данных: они массово выходят из строя у российских компаний. Об этом свидетельствует взрывной рост спроса на ремонт IT-оборудования, который в прошлом году подскочил на 400%.

По словам экспертов, причина — в санкциях и проблемах со снабжением. Новых компонентов на российском рынке просто нет или они продаются по завышенной цене, а доставка занимает слишком много времени.

Читайте также: В россии готовятся к санкциям против мосбиржи

Источник: Минфин
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