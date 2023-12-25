В россии готовятся к санкциям против мосбиржи

Власти россии готовятся к введению новых санкций США, которые могут привести к прекращению торгов на московской бирже долларом США и евро . Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью для РБК.

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Набиуллина заявила, что российские регуляторы разрабатывают сценарии на случай введения таких санкций.

«Мы живем в условиях санкций уже с 2014 года. Поэтому мы всегда оценивали риск усиления санкций и по всем направлениям работали», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, у российских властей есть план действий на случай прекращения торгов долларом США и евро на московской бирже.

«У нас есть и внебиржевой валютный рынок, который обеспечивает валютные торги. Кстати, доля его уже более половины — 53% валютных торгов. Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая различные санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», — рассказала Набиуллина.

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Она заверила, что в таком случае курс российского рубля ощутимо не упадет.

«Нет, я не думаю, что мы видим такие риски. Это зависит от спроса и предложения. Мы имеем достаточно большой объем внебиржевых торгов, многие участники в нем. Скорее вопрос именно о получении информации о внебиржевых сделках, поэтому будем пользоваться разными источниками. Но я не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс», — добавила Набиуллина.

Московская биржа является крупнейшей фондовой биржей в россии. Введение санкций приведет к резкому падению цен на российские акции и облигации, а также к продолжению оттока иностранного капитала.

Напомним, что в начале ноября США ввели санкции против санкт-петербургской биржи. Как пишет Коммерсант, санкции привели к замораживанию вложений россиян в иностранные ценные бумаги на общую сумму около $3 млрд.