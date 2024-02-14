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14 февраля 2024, 15:54 Читати українською

Sony получила рекордную квартальную выручку в размере $24,9 млрд

Sony завершила последний квартал финансового года с рекордным показателем выручки 3,75 трлн иен ($24,9 млрд). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 22%.

Sony завершила последний квартал финансового года с рекордным показателем выручки 3,75 трлн иен ($24,9 млрд).
Фото: Pixabay

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Чистая прибыль японской компании за квартал также выросла — на 13%, составив 363,9 трлн иен ($2,41 млрд). Оба ключевых показателя оказались лучше, чем ожидали аналитики.

Однако дела у игрового подразделения компании не так хороши, как надеялось руководство Sony. Выручка этого подразделения выросла на 16% в годовом исчислении, однако его операционная прибыль сократилась сразу на 26%.

Как отмечается в отчете, это связано, прежде всего, с массовыми распродажами на Рождество, что привело к падению выручки от продаж игровой приставки PlayStation, а также с падением продаж игр, разработанных эксклюзивно для PS5.

Кроме того, Sony ухудшила прогноз по количеству проданных игровых консолей на весь 2023 финансовый год — с 25 млн до 21 млн. За отчетный квартал компания продала 8,2 млн PS5, а за девять месяцев финансового года — 16,4 млн.

Отдельно компания объявила о выделении в отдельную компанию своего подразделения финансовых услуг. Оно будет оформлено через публичное размещение акций. Компания планирует вывести на биржу около 80% акций Sony Financial Group. Листинг намечен на октябрь 2025 года.

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Источник: Минфин
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