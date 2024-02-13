Акции японских компаний продолжают рост. Один из главных биржевых индексов страны Nikkei ненадолго пересек отметку 38 тысяч, чем обновил исторический рекорд, установленный в 1990 году. Об этом пишет CNBC.
Фондовый индекс Японии Nikkei пересек отметку 38 тысяч, чем обновил рекорд за 34 года
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За последние 5 дней Nikkei прибавил 4,73%, всего за год он вырос на 37%. Пока индекс не смог закрепиться на новой круглой вершине и немного откатился.
Рост Nikkei от 1991 года
Nikkei — это один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс исчисляется как обычное среднее арифметических цен акций 225 огромнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи.
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Источник: Минфин
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