Фондовый индекс Японии Nikkei пересек отметку 38 тысяч, чем обновил рекорд за 34 года

Акции японских компаний продолжают рост. Один из главных биржевых индексов страны Nikkei ненадолго пересек отметку 38 тысяч, чем обновил исторический рекорд, установленный в 1990 году. Об этом пишет CNBC.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За последние 5 дней Nikkei прибавил 4,73%, всего за год он вырос на 37%. Пока индекс не смог закрепиться на новой круглой вершине и немного откатился.

Рост Nikkei от 1991 года

Nikkei — это один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс исчисляется как обычное среднее арифметических цен акций 225 огромнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи.

Читайте также: Япония выделит Украине еще $106 миллионов