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14 февраля 2024, 15:18 Читати українською

Экономика Нидерландов вышла из рецессии благодаря росту экспорта и потребления

Экономика Нидерландов в 4 квартале 2023 года вышла из рецессии на фоне роста потребительских расходов и экспорта. Об этом пишет Bloomberg.

Экономика Нидерландов в 4 квартале 2023 года вышла из рецессии на фоне роста потребительских расходов и экспорта.
Фото: Pixabay

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Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%.

Нынешний год выглядит более многообещающим, поскольку МВФ прогнозирует рост на 0,7%.

Рост ВВП в четвертом квартале 2023 года в основном связан с потреблением домохозяйств, отмечает CBS.

Так, потребление домохозяйств выросло на 1,8% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом.

«За исключением некоторых кварталов, связанных с коронавирусом, это самый большой рост потребления, который мы наблюдали за долгое время», — сказал главный экономист CBS Питер Хейн ван Муллиген.

По его словам, рост затрат домохозяйств в значительной степени связан с сильным рынком труда — все больше людей имеют оплачиваемую работу, а заработная плата значительно выросла. «В сочетании со снижением инфляции это обеспечило значительный рост покупательной способности. И люди сразу потратили эти дополнительные деньги», — добавил эксперт.

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Источник: Минфин
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