Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Любовь»

Ко Дню святого Валентина Нацбанк вводит новую памятную монету. Ее назвали «Любовь». Номинал монеты — 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Telegram.

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Монета изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображена стилизованная роза в виде сердца.

«Ее лепестки — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира. Это дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, которое не знает ни границ, ни языковых барьеров», — говорится в сообщении.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Монеты продаются в интернет-магазине НБУ, а позже будут продаваться и банками-дистрибьюторами. Тираж монеты — до 50 тыс штук.

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