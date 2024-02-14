Ко Дню святого Валентина Нацбанк вводит новую памятную монету. Ее назвали «Любовь». Номинал монеты — 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Telegram.
Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Любовь»
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Монета изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображена стилизованная роза в виде сердца.
«Ее лепестки — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира. Это дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, которое не знает ни границ, ни языковых барьеров», — говорится в сообщении.
На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны.
Монеты продаются в интернет-магазине НБУ, а позже будут продаваться и банками-дистрибьюторами. Тираж монеты — до 50 тыс штук.
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Источник: Минфин
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