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15 декабря 2023, 11:45 Читати українською

Нацбанк выпустил новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским железнодорожникам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским железнодорожникам.

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Идея монеты

Монета получила название «Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!» и она посвящается работникам Укрзалізниці, которые выполняют важную миссию в эти трудные времена для нашей страны.

«Укрзалізниця стала дорогой жизни для миллионов украинцев. Усталые, обессиленные, но самоотверженные и смелые украинские железнодорожники спасли от боевых действий сотни тысяч украинцев. Сегодня железная дорога соединяет Украину с миром, перевозит тонны стратегически важных грузов. А главное — остается дорогой домой для освобожденных ВСУ городков и поселков», — прокомментировал выпуск монеты глава Нацбанка Андрей Пышный.

Вид монеты

На аверсе расположен стилизованный тризуб, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей. На реверсе — поезд с логотипом Укрзалізниці.

Памятная монета НБУ / Фото: Нацбанк

«Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Херсонской и Запорожской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и поперек поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения», — объяснили дизайн монету в НБУ.

Где можно купить

С 20 декабря монеты будут доступны для покупки в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

А также будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами («УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «Приватбанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 50 тысяч штук.

Источник: Минфин
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