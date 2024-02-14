По итогам 2023 года NovaPay перечислил в бюджет страны 1,2 млрд грн. Это на 44% больше по сравнению с 2022 годом. Инвестиции в победу составили 131 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.
По итогам 2023 года NovaPay перечислила в бюджет 1,2 млрд грн
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Результат работы
Общее количество совершенных трансакций за это время — 354 млн. Это на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Всего через систему прошло переводов на 235,5 млрд грн, этот показатель на 41% больше, чем в прошлом.
«В 2023 году компания получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять больше услуг для клиентов, запустила бета-версию мобильного приложения. Все это — чтобы быть еще быстрее и удобнее для клиентов», — прокомментировал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.
Читайте: Группа Nova уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестиции в Украину составили — 5,3 млрд грн
Популярные услуги
Среди наиболее востребованных услуг NovaPay, кроме традиционных переводов:
- оплата коммунальных услуг,
- операции по пополнению карт и снятию наличных,
- получение международных переводов как помощи украинцам.
Наблюдается увеличение безналичных расчетов: в 2023 году их доля составила 53,4% от всех платежей, тогда как в 2022 году — 50,1%.
Справка
NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже почти 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн — в более чем 3 500 отделениях Новой почты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.
Комментарии - 1