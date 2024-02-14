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14 февраля 2024, 13:15 Читати українською

По итогам 2023 года NovaPay перечислила в бюджет 1,2 млрд грн

По итогам 2023 года NovaPay перечислил в бюджет страны 1,2 млрд грн. Это на 44% больше по сравнению с 2022 годом. Инвестиции в победу составили 131 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам 2023 года NovaPay перечислил в бюджет страны 1,2 млрд грн.

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Результат работы

Общее количество совершенных трансакций за это время — 354 млн. Это на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Всего через систему прошло переводов на 235,5 млрд грн, этот показатель на 41% больше, чем в прошлом.

«В 2023 году компания получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять больше услуг для клиентов, запустила бета-версию мобильного приложения. Все это — чтобы быть еще быстрее и удобнее для клиентов», — прокомментировал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Читайте: Группа Nova уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестиции в Украину составили — 5,3 млрд грн

Популярные услуги

Среди наиболее востребованных услуг NovaPay, кроме традиционных переводов:

  • оплата коммунальных услуг,
  • операции по пополнению карт и снятию наличных,
  • получение международных переводов как помощи украинцам.

Наблюдается увеличение безналичных расчетов: в 2023 году их доля составила 53,4% от всех платежей, тогда как в 2022 году — 50,1%.

Справка

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже почти 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн — в более чем 3 500 отделениях Новой почты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
14 февраля 2024, 14:50
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Сделают аналог моно- вот это будет прорыв.
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