По итогам 2023 года NovaPay перечислила в бюджет 1,2 млрд грн

По итогам 2023 года NovaPay перечислил в бюджет страны 1,2 млрд грн. Это на 44% больше по сравнению с 2022 годом. Инвестиции в победу составили 131 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

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Результат работы

Общее количество совершенных трансакций за это время — 354 млн. Это на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Всего через систему прошло переводов на 235,5 млрд грн, этот показатель на 41% больше, чем в прошлом.

«В 2023 году компания получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять больше услуг для клиентов, запустила бета-версию мобильного приложения. Все это — чтобы быть еще быстрее и удобнее для клиентов», — прокомментировал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

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