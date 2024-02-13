Депозиты резидентов в украинских банках сократились на 2,1%

Депозиты резидентов в украинских банках в январе этого года сократились на 2,1%, или 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, снижение депозитов зафиксировано впервые после августа 2022 года. Об этом свидетельствует статистика НБУ , пишет «Интерфакс-Украина».

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Сокращение депозитов

Депозиты населения упали в январе на 2,5%, или на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Предыдущее их снижение было зафиксировано в мае и январе прошлого года, однако тогда оно составляло соответственно менее 1 млрд грн и менее 4 млрд грн.

НБУ уточнил, что снизились как депозиты в гривне — на 2,6%, или 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так и в валюте — на 2,1% в долларовом эквиваленте, или $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозиты бизнеса в первом месяце нового года уменьшились на 1,7 п.п., или 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Это связано с падением гривневых депозитов на 3,5%, или 32,5 млрд грн — до 884,85 млрд грн. В то же время валютные депозиты в долларовом выражении увеличились на 3,2% или $0,31 млрд — до $9,89 млрд.

Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для населения в январе осталась неизменной — 11,7%, тогда как для корпоративного сектора, после паузы в декабре, опустилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 9,9%, вернувшись на уровень ноября 2022 года.

Что касается валютных депозитов, то их доходность для физлиц четвертый месяц подряд осталась на уровне около 1,0% годовых, тогда как для юрлиц набрала 0,2 п.п., вернувшись к показателю августа прошлого года — 0,7% годовых.

Кредитный портфель

В январе прервалась также длившаяся шесть месяцев тенденция роста кредитного портфеля: он сократился на 0,5%, или 4,76 млрд грн.

По данным регулятора, причиной стало сокращение кредитного портфеля юрлиц на 1,2%, или на 8,88 млрд грн — до 748,10 млрд грн. Наибольший отток ссуд зафиксирован в иностранной валюте: уменьшение портфеля на 2% в долларовом выражении, или $0,12 млрд — до $6,23 млрд грн, тогда как в нацвалюте портфель уменьшился на 0,7%, или на 3,51 млрд грн — до 512,35 млрд. грн.

В то же время кредитный портфель физлиц вырос на 2,1%, или 4,76 млрд грн, — до 227,31 млрд грн за счет увеличения гривневых ссуд на 2,3%, или 4,90 млрд грн — до 215,49 млрд грн, тогда как валютный портфель снова уменьшился на 0,9% — до эквивалента в $312 млн.

Согласно информации Нацбанка, ставки по гривневым кредитам бизнеса и населению выросли на 0,6 п.п. — до 18,1% и 0,9 п.п. — до 34,6% годовых соответственно. В то время как ставки по валютным ссудам для юрлиц увеличились на 0,3 п.п., — до 6,7%, а для физлиц, наоборот, опустились на 1,4 п.п. — до 5% годовых.

Ставки межбанковских кредитов и овернайт, как отмечает центробанк, в январе снизились на 0,4 п.п. — в соответствии с 14,6% и 14,5% годовых.