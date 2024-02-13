Депозиты резидентов в украинских банках сократились на 2,1%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 9:16 Читати українською

Депозиты резидентов в украинских банках сократились на 2,1%

Депозиты резидентов в украинских банках в январе этого года сократились на 2,1%, или 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, снижение депозитов зафиксировано впервые после августа 2022 года. Об этом свидетельствует статистика НБУ, пишет «Интерфакс-Украина».

Депозиты резидентов в украинских банках в январе этого года сократились на 2,1%, или 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, снижение депозитов зафиксировано впервые после августа 2022 года.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сокращение депозитов

Депозиты населения упали в январе на 2,5%, или на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Предыдущее их снижение было зафиксировано в мае и январе прошлого года, однако тогда оно составляло соответственно менее 1 млрд грн и менее 4 млрд грн.

НБУ уточнил, что снизились как депозиты в гривне — на 2,6%, или 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так и в валюте — на 2,1% в долларовом эквиваленте, или $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозиты бизнеса в первом месяце нового года уменьшились на 1,7 п.п., или 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Это связано с падением гривневых депозитов на 3,5%, или 32,5 млрд грн — до 884,85 млрд грн. В то же время валютные депозиты в долларовом выражении увеличились на 3,2% или $0,31 млрд — до $9,89 млрд.

Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для населения в январе осталась неизменной — 11,7%, тогда как для корпоративного сектора, после паузы в декабре, опустилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 9,9%, вернувшись на уровень ноября 2022 года.

Что касается валютных депозитов, то их доходность для физлиц четвертый месяц подряд осталась на уровне около 1,0% годовых, тогда как для юрлиц набрала 0,2 п.п., вернувшись к показателю августа прошлого года — 0,7% годовых.

Кредитный портфель

В январе прервалась также длившаяся шесть месяцев тенденция роста кредитного портфеля: он сократился на 0,5%, или 4,76 млрд грн.

По данным регулятора, причиной стало сокращение кредитного портфеля юрлиц на 1,2%, или на 8,88 млрд грн — до 748,10 млрд грн. Наибольший отток ссуд зафиксирован в иностранной валюте: уменьшение портфеля на 2% в долларовом выражении, или $0,12 млрд — до $6,23 млрд грн, тогда как в нацвалюте портфель уменьшился на 0,7%, или на 3,51 млрд грн — до 512,35 млрд. грн.

В то же время кредитный портфель физлиц вырос на 2,1%, или 4,76 млрд грн, — до 227,31 млрд грн за счет увеличения гривневых ссуд на 2,3%, или 4,90 млрд грн — до 215,49 млрд грн, тогда как валютный портфель снова уменьшился на 0,9% — до эквивалента в $312 млн.

Согласно информации Нацбанка, ставки по гривневым кредитам бизнеса и населению выросли на 0,6 п.п. — до 18,1% и 0,9 п.п. — до 34,6% годовых соответственно. В то время как ставки по валютным ссудам для юрлиц увеличились на 0,3 п.п., — до 6,7%, а для физлиц, наоборот, опустились на 1,4 п.п. — до 5% годовых.

Ставки межбанковских кредитов и овернайт, как отмечает центробанк, в январе снизились на 0,4 п.п. — в соответствии с 14,6% и 14,5% годовых.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BrutForce
BrutForce
13 февраля 2024, 10:05
#
Тепер кожного місяця зменшивутимуться поки не виключають блокування рахунків з закону про мобілізацію.
+
0
Exba
Exba
13 февраля 2024, 10:17
#
Сезонка, они и раньше в январе снижались
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами