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14 февраля 2024, 12:15 Читати українською

В Украине спрос на автомобили из Поднебесной увеличился почти вдвое. Что выбирают украинцы

Авто из Китая продолжают овладевать украинским авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое. Об этом говорится в данных Укравтопрома.

Авто из Китая продолжают овладевать украинским авторынок.
Фото:ncars.com.ua

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Сколько завезли автомобилей

Отмечается, что из количества легковых автомобилей, ввезенных из Китая в течение января, новых — 885 ед. (+137%), б/у — 474 ед. (+49%).

«Автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году», — подчеркивают в «Укравтопроме».

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 3%.

Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 90%.

Читайте также: Спрос на электромобили в Украине в январе вырос почти втрое. Самые популярные модели

Какие китайские авто выбирают украинцы

Среди новых авто:

  • VW iD.4 — 286 ед.;
  • Byd Song Plus — 83 ед.;
  • Honda eNS1 — 80 ед.;
  • Toyota bZ4X — 56 ед.;
  • Nissan Ariya — 50 ед.

Подержанные автомобили:

  • WV iD.4 — 150 ед.;
  • Honda eNS1 — 51 ед.;
  • Toyota bZ4X — 32 ед.;
  • Byd Song Plus — 30 ед.;
  • Nissan Ariya — 28 ед.

Напомним

В январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 12:30
#
Нормос — китайци идут с литий-железно-фосватными аккумуляторами — т. е. если каждый день их полностью высаживать и заряжать хватит как минимум на 8 лет с минимальной деградацией
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 февраля 2024, 12:55
#
А як їх повністю висаджувати? Зарядка вміє цей цикл провести, чи доведеться викатувати по 300+ км на день?
+
+10
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 13:01
#
Да — это если в таком режиме их гонять, в более мягком режиме срок службы значительно выше. Так заявляют производители 3000-6000 циклов до потери емкости 20% — а для личного использования — потеря 20% приемлема.
+
0
mixerhack
mixerhack
14 февраля 2024, 13:58
#
У вас что-то с математикой
их хватит на 13,6 лет и это только деградация 20%
+
0
mixerhack
mixerhack
14 февраля 2024, 13:58
#
Это если взять 5000 циклов за среднее
+
0
mixerhack
mixerhack
14 февраля 2024, 13:59
#
3000 даже нет смысла брать в расчет
+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 14:57
#
Это твое личное мнение
+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 14:56
#
Считать правильно по минимуму
3000 / 365
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