В Украине спрос на автомобили из Поднебесной увеличился почти вдвое. Что выбирают украинцы

Авто из Китая продолжают овладевать украинским авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое. Об этом говорится в данных Укравтопрома.

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Сколько завезли автомобилей

Отмечается, что из количества легковых автомобилей, ввезенных из Китая в течение января, новых — 885 ед. (+137%), б/у — 474 ед. (+49%).

«Автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году», — подчеркивают в «Укравтопроме».

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 3%.

Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 90%.

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Какие китайские авто выбирают украинцы

Среди новых авто:

VW iD.4 — 286 ед.;

Byd Song Plus — 83 ед.;

Honda eNS1 — 80 ед.;

Toyota bZ4X — 56 ед.;

Nissan Ariya — 50 ед.

Подержанные автомобили:

WV iD.4 — 150 ед.;

Honda eNS1 — 51 ед.;

Toyota bZ4X — 32 ед.;

Byd Song Plus — 30 ед.;

Nissan Ariya — 28 ед.

Напомним

В январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.