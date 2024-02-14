Авто из Китая продолжают овладевать украинским авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое. Об этом говорится в данных Укравтопрома.
В Украине спрос на автомобили из Поднебесной увеличился почти вдвое. Что выбирают украинцы
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Сколько завезли автомобилей
Отмечается, что из количества легковых автомобилей, ввезенных из Китая в течение января, новых — 885 ед. (+137%), б/у — 474 ед. (+49%).
«Автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году», — подчеркивают в «Укравтопроме».
Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 3%.
Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 90%.
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Какие китайские авто выбирают украинцы
Среди новых авто:
- VW iD.4 — 286 ед.;
- Byd Song Plus — 83 ед.;
- Honda eNS1 — 80 ед.;
- Toyota bZ4X — 56 ед.;
- Nissan Ariya — 50 ед.
Подержанные автомобили:
- WV iD.4 — 150 ед.;
- Honda eNS1 — 51 ед.;
- Toyota bZ4X — 32 ед.;
- Byd Song Plus — 30 ед.;
- Nissan Ariya — 28 ед.
Напомним
В январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
Комментарии - 8
их хватит на 13,6 лет и это только деградация 20%
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