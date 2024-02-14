Для восстановления туризма и культуры Украине необходимо $9 миллиардов — ЮНЕСКО

В течение следующего десятилетия Украине понадобится около $9 миллиардов на восстановление культурных объектов и туристической отрасли. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

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По оценкам ЮНЕСКО, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19 миллиардов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.

«По оценкам агентства, общая стоимость разрушений этих культурных объектов, а также тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около $3,5 миллиарда», — пишет Associated Press.

ЮНЕСКО заявила, что умышленное разрушение объектов культурного наследия, в том числе религиозных сооружений и артефактов, может быть приравнено к военному преступлению.

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